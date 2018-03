National

Verses for this Holi

Selected by Saeed Naqvi

Instead of the column, these verses this Holi: sing them, recite them and share generously. You could all have accessed these verses on your own but the thought may not have crossed your mind. bādal aa.e haiñ ghir gulāl ke laal kuchh kisī kā nahīñ kisī ko ḳhayāl RANGIN SAADAT YAAR KHAN baad-e-bahār meñ sab ātish junūn kī hai har saal āvatī hai garmī meñ fasl-e-holī WALI UZLAT Daal kar ġhunchoñ kī muñdrī shāḳh-e-gul ke kaan meñ ab ke holī meñ banānā gul ko jogan ai sabā MUSHAFI GHULAM HAMDANI holī ke ab bahāne chhiḌkā hai rañg kis ne naam-e-ḳhudā tujh uupar is aan ajab samāñ hai SHAIKH ZAHURUDDIN HATIM SEE GHAZAL mausam-e-holī hai din aa.e haiñ rañg aur raag ke ham se tum kuchh māñgne aao bahāne phaag ke MUSHAFI GHULAM HAMDANI muñh par naqāb-e-zard har ik zulf par gulāl holī kī shaam hī to sahar hai basant kī Zulf MADHAV RAM JAUHAR muhayyā sab hai ab asbāb-e-holī uTho yaaro bharo rañgoñ se jholī SHAIKH ZAHURUDDIN HATIM saaqī kuchh aaj tujh ko ḳhabar hai basant kī har sū bahār pesh-e-nazar hai basant kī UFUQ LAKHNAVI sajnī kī āñkhoñ meñ chhup kar jab jhāñkā bin holī khele hī sājan bhiig gayā MUSAVVIR SABZWARI SEE GHAZAL holi ki bahaaren jab phaagun ra.ng jhamakte ho.n tab dekh bahaare.n holii kii

aur daf ke shor kha.Dakte ho.n tab dekh bahaare.n holii kii Nazeer Akbarabadi NAZM

holi aa dhamke aish o tarab kyaa kyaa jab husn dikhaayaa holii ne

har aan KHushii kii dhuum hu.ii yuu.n lutf jataayaa holii ne Nazeer Akbarabadi NAZM

holi fasl-e-bahaar aa.ii hai holii ke ruup me.n

sola-si.nghaar laa.ii hai holii ke ruup me.n Saghar Nizami NAZM holi kahii.n pa.De na mohabbat kii maar holii me.n

adaa se prem karo dil se pyaar holii me.n Nazeer Banarasi NAZM

holi pahle zamaana aur thaa mai aur thii daur aur thaa

vo boliyaa.n hii aur thii.n vo Toliyaa.n hii aur thii.n, vo holiyaa.n hii aur thii.n Ali Jawwad Zaidi NAZM

holi aaj hai roz-e-vasa.nt ai dostaa.n

sarv-qad hai bostaa.n ke darmiyaa.n Faez Dehlvi MASNAVI holi chhaa.ii hai.n har ik samt jo holii kii bahaare.n

pichkaariyaa.n taane vo hasiino.n kii qataare.n Saghar Khayyami NAZM

aisi manaen holi ho ke sarshaar bahut ishq se gaa.e.n holii

ik na.e ra.ng se apno.n ko sunaa.e.n holii Kanval Dibaivi NAZM

holi khelne ki farmaish par hai ye ahbaab ko israar ki holii kheluu.n

to.D duu.n aaj to mai.n zohd-o-taqaddus kaa fusuu.n Kanval Dibaivi NAZM

gale mujhko laga lo ai mere dildar holi mein gale mujh ko lagaa lo ai mire dildaar holii me.n

bujhe dil kii lagii bhii to ai mere yaar holii me.n Bhartendu Harishchandra GHAZAL

holi ham se nazar milaa.iye holii kaa roz hai

tiir-e-nazar chalaa.iye holii kaa roz hai Julius Naheef Dehlvi NAZM

basant aur holi ki bahaar saaqii kuchh aaj tujh ko KHabar hai basant kii

har suu bahaar pesh-e-nazar hai basant kii Ufuq Lakhnavi NAZM

holi muhayyaa sab hai ab asbaab-e-holii

uTho yaaro bharo ra.ngo.n se jholii Shaikh Zahuruddin Hatim MASNAVI

kahin abir ki KHushbu kahin gulal ka rang kahii.n abiir kii KHushbuu kahii.n gulaal kaa ra.ng

kahii.n pe sharm se simTe hu.e jamaal kaa ra.ng Azhar Iqbal QITA

holi jawani ki boli mein agar aaj bhii bolii-Tholii na hogii

to holii Thikaane kii holii na hogii Nazeer Banarasi NAZM Selected from www.rekhta.org

