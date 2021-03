20 saal baad insaaf? Surat case mein 124 mein se ek mulzim ke Qalam se

Ye maamla aaj se 20 saal pehle 2001 me hue ek chhote se program ka hai. Gujarat ke mashoor sheher Surat ko kaun nahin jaanta. Ye sheher kapdon ke liye mashoor hai. Isi Surat me aaj se 20 saal pehle 27 December 2001 ko, Rajshree naam ke chhote se hall me Musalmanon ke education ko lekar ek program rakha gaya tha. Mulk bhar se kai doctors, engineers, advocates, scientists, ulema, huffaz, muftiyaan aur badi badi shakhsiyaat ne is program me shirkat ki. Lekin za'frani taqaton ko Musalmanon ki taraqqi kahaan thande peton bardasht hoti? Program ke pehle din yani 27 December ko subah tak to sab kuchh theek thaak raha. Lekin shaam hote hote police ne is hall ke chakkar kaatna shuru kar diya. Pehle to sirf poochh taach ka drama hua phir raat ke 12 baje police ne hall me aaraam kar rahe 124 logon ko, yani tamaam logon ko giraftar kar liya aur ilzaam lagaya ke ye SIMI ka program hai aur phir media ke ek zehreele tabqe ne use aisa uchhala ke ye log yahaan koi aatankwaadi kaam anjaam dene ke liye jama hue the.

Wazeh rahe ke ye program Musalmanon ki ta'leemi soorat e haal ko behtar banaane ke maqsad se rakha gaya tha. Is program ka SIMI se koi ta'lluq nahin tha. Lekin za'frani chashma pehni hamari sarkaar aur police ko kaagaz qalam ki tehreek chalane wale bhi aatnkwadi hi nazar aate hain.

124 logon ko giraftar kar ke pehle to 14 din ki judicial custody li gai jahaan inhein mukhtalif tareeqon se torture kiya gaya, sataya gaya, dhamkaya gaya aur jhoota ilzaam qubool karne ke liye dabaaw daala gaya. 14 din ki custody ke baad in sab ko Baroda aur Nadiad ke jailon me daal diya gaya aur media me bada hungama khada kar diya gaya ke bohot bade aatanki giroh ko pakda gaya hai.

Mulk bhar se aaya hua ye zaheen tabqa jis me doctors, engineers, advocates, huffaz, Ulema, muftiyaan aur badi badi shakhsiyaat shaamil the in sab ko 11 mahinon tak bina bail ke jail me rakha gaya.

In 11 mahinon ke taweel arse me inhon ne jailon me apne apne barracks ka naksha hi badal kar rakh diya. Afsos aur mayoosi me mubtala hone ke bajaae in logon ne jail ko hi ek university me tabdeel kar diya. Jail me jaate hi sab se pehle inhon pehle pen aur paper maanga taake padh ne padhane kaam kiya jaae. Jis maqsad se program rakha gaya tha uski shuruat waheen se ki gai. Wo zabaan e haal se ye keh rahe the "Agar aap hamein baahar ta'leem ka kaam karne nahin denge to hum ye kaam jail ki in deewawron hi se ye kaam shuru kar denge."

Jab ye log jail me daakhil hue the to inke darmiyaan ek hi mukammal hafiz e Quran tha. Lekin jab 11 mahine baad chhoote to 4 Hafiz e Quran the. Iske alaawa kisi ne 20 paare hifz kar liye the to kisi ne 15 paare, kisi ne 10 to kisi ne 12.

Koi kisi ko angrezi sikha raha tha to koi kisi Urdu sikha raha hai. Kaheen Arabic grammar ki classes chal rahi hain to kaheen tajweed ki.

Jail ke aam criminals ki zehen saazi karke unhein buraiyon se paak o saaf ek achha insaan banaane ka kaam bhi kiya. Kai criminals jab bail par riha hote the to 124 ke barrack me aak kar ro ro kar duaon ki darkhwast karte aur ye waada kar ke jaate ke hum aainda kisi qism ke jurm me mulawwis nahin rahenge aur baahar jaakar saaf suthri zindagi guzarenge.

Kai log jo padh likh nahin sakte the unko padhna likhna sikhaya. Yahaan tak ke jab jail ke ghair muslimon ne Urdu seekhne ki khwahish ka izhaar kiya to unhein bhi seekhaya gaya.

Girfatari ke taqreeban 2 mahine baad Gujarat 2002 ke dange bhadak uthhe. Jail se inhon ne goliyaan chalne ki aawaazein bhi suni, sadakon par pasre maut ke sannate ko bhi mehsoos kiya. Girafat ho kar aane wale kaidiyon se haalaat ko sunkar mulk o millat ki khair o aafiyat ke liye ro ro kar duaein keen. Tahajjud ka ehtemaam kiya.

2002 ke Dangon ki wajah se kai mahinon tak court band rahe. Court ke khulne ke baad bhi koi raahat na mil saki.

Adalat baar baar agli tareekh deti rahi. Is dauran aakhir ke teen mahine tamaam logon ko Surat ki jail me shift kiya gaya. Surat ki jail me ek martaba jail me in par masooba band hamla bhi kiya gaya. Lekin in 124 me se sab se buzurg Shakhsiyat Maulana Ataur Rehman Wajdi ne is mauqe par jo himmat dikhai is wajah se hamla karne walon ne apna iraada tark kar diya. Har ek ne sabr ka daaman mazbooti se thaame rakha. Aakhir kaar 11 mahinon baad in logon ko bail mili.

Lekin yahaan ye kahaani khatm nahin ho jaati hai. Yahaan court kachehri ke chakkar ka naya silsila shuru ho gaya. Aur ye silsila 20 saal tak chala. Kaiyon ko tareekh par haazri dene ke liye Tamil Nadu, West Bengal, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttar Pradesh and Bihar se 2-3 din ka safar tai kar ke aana padta.